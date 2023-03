Política 07-03-2023

En Linares: Manuel Améstica refuerza su campaña a Consejero Constitucional

En el marco de la campaña para Consejero Constitucional de Manuel Améstica, tuvo lugar en Linares la primera reunión del Equipo Directivo de Campaña.

De acuerdo a lo decretado por el Servicio Electoral el domingo 7 de mayo de 2023 se realizará la elección de 50 ciudadanas y ciudadanos en el país, que discutirán y aprobarán una propuesta de texto de nueva Constitución. Dicha elección será con la modalidad de voto obligatorio. En la región del Maule se escogerán 5 Consejeros Constitucionales, los cuales representarán a todas y todos los Maulinos en el órgano constituyente.

Es así que los Partidos Políticos ya se están organizando para enfrentar esta nueva elección y en Linares este sábado 4 de marzo la Federación Regionalista Verde Social FREVS conformó su equipo de campaña entre los que figuran Raúl Palacios, Jefe de Campaña y Secretario Regional del Partido Federación Regionalista Verde Social, Robinson Flores Coordinador del Distrito 18 del Maule Sur, ex SEREMI MOP y ex Candidato a Alcalde de Linares, y Leonardo Tapia Presidente Comunal de Linares del Partido FREVS.

El Candidato Manuel Améstica, 2 veces Concejal, 3 veces Consejero Regional del Maule y ex vicepresidente nacional de los COREs del país, se mostró optimista para las próximas elecciones y señaló: “tenemos un gran equipo, hay mucha experiencia y compromiso, queremos plasmar en la nueva Constitución los valores de la tolerancia, la inclusión, la igualdad de género, la justicia social, vamos a luchar contra las actuales desigualdades, por una nueva constitución descentralizadora y regionalista, también verde enfocada en la protección del medio ambiente para proteger a nuestras nuevas generaciones. En definitiva, un Proyecto serio de nueva Constitución focalizado en la gente.

Asimismo, Robinson Flores indicó “nuestro Partido ha crecido durante los últimos años, contamos con 2 Senadores y 2 Diputados, ahora hemos presentado candidaturas en 6 regiones, entre ellas la Región del Maule. Manuel Améstica es un candidato con experiencia, se ha demostrado en las urnas el apoyo de la gente, vamos a enfrentar esta elección con optimismo, con entusiasmo, pero también con mucho trabajo, mucha dedicación y siempre con la gente”.