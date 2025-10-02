Crónica 02-10-2025

En Linares realizan lanzamiento provincial de la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres

• En un acto encabezado por la delegada presidencial regional (s), Aly Valderrama, junto a la directora de Sernameg, Ana Cecilia Retamal, entre otras autoridades y representantes de la sociedad civil, se presentó esta normativa que busca prevenir, sancionar y erradicar la violencia en todas sus formas, reafirmando el compromiso del Gobierno con la protección y promoción de los derechos de mujeres, niñas y adolescentes.

En un acto liderado por la delegada presidencial regional (s), Aly Valderrama, en compañía de la directora del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG), y las seremis de Gobierno, Lucía Bozo, y Salud, Carla Manosalva, se presentó la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres.

En la instancia, se reconoció a ocho mujeres de la Provincia de Linares que destacan en los ámbitos de las comunicaciones digitales, el deporte y el trabajo social.

“Estamos en Linares realizando el lanzamiento de esta ley que viene a garantizar que todos los espacios estén libres de violencia hacia las niñas, mujeres y responde a un compromiso como Gobierno. El Presidente Gabriel Boric ha puesto el foco en las mujeres y eso se ve reflejado en distintas políticas públicas y viene a consolidarse con la promulgación de esta ley que demoró muchos años en tramitarse”, destacó la delegada (s) Aly Valderrama.

Durante la jornada, se realizó una exposición para dar a conocer los principales alcances de la nueva ley, cuya normativa busca prevenir, sancionar y erradicar la violencia en todas sus formas, reafirmando el compromiso del Gobierno con la protección y promoción de los derechos de mujeres, niñas y adolescentes.

La directora regional de SernamEG, Ana Cecilia Retamal, expresó que “esta ley trae releva y destaca el rol interinstitucional de la misma. Esta ley no sólo sanciona, sino que también se enfoca en la prevención y eso se hace posible con los distintos ministerios. Hoy estamos entregándole a las mujeres, las herramientas para que en sus distintos roles y espacios, puedan hacer carne esto con todas las mujeres del territorio y tener espacios seguros y libres de violencia”.

Por su parte, la seremi de Gobierno, Lucía Bozo, resaltó el paso importante que se da con esta política pública que estuvo siete años en el Congreso. “Costó mucho poder sacarla y hoy es una realidad y respalda a las mujeres, tanto víctimas como sobrevivientes de violencia y toma un rol importante al incluir a mujeres que desde distintos espacios van a contribuir para difundir y visibilizar en los territorios”, sostuvo.

Esta ley, que entró en vigencia en junio de 2025, establece un marco legal completo para prevenir, sancionar y erradicar la violencia hacia las mujeres por razones de género y establece medidas sectoriales de prevención; atención, protección y reparación; articulación interinstitucional y acceso a la justicia.

En la misma línea, la seremi de Salud, Carla Manosalva, expresó que “el personal que atiende en atención primaria y hospitalaria son principalmente mujeres y muchas veces las agresiones de los usuarios son hacia ellas y eso es algo que tenemos que combatir y por eso la importancia de esta ley. Además, desde nuestra seremi, trabajamos en la violencia obstétrica, en la prevención, en el parto respetado y estamos promoviendo el respeto hacia la mujer”.

EMBAJADORAS DE LA LEY

Las ocho mujeres destacadas durante este acto, son embajadoras de la Ley Integral, y desde sus diferentes ámbitos contribuyen en la promoción y visibilización de esta normativa.

Una de ellas es Margarita Norambuena, destacada comunicadora de Linares, quien explicó que “estoy halagada de ser considerada en esto y hay que hacer la bajada hacia la gente y en ese rol estamos nosotras las embajadoras. Yo he ayudado a muchas mujeres, he marchado con ellas y en este minuto las recuerdo a todas”.

Finalmente, la presidenta del Centro de Estudiantes del Liceo Valentín Letelier, Fernanda Garrido, agregó que “me sentí importante porque no todos los días se aprueba una ley que incluya a mujeres de tan bajo cargo, como el mío. Lo de la violencia en el pololeo se ve mucho en los liceos y en la juventud y lo encuentro muy importante, que se pase a violencia intrafamiliar porque las parejas son familias en miniatura y es relevante que se tome con la importancia que se tiene”.



