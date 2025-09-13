Crónica 13-09-2025

En Linares se dio inicio a la campaña “Por un 18 Seguro”

• A través de controles en la Ruta 5 Sur, la iniciativa apunta a evitar siniestros viales con resultados fatales durante las Fiestas Patrias.



La Tenencia de Carreteras de la capital provincial fue el lugar escogido para informar sobre una serie de intervenciones que buscan fomentar la responsabilidad en la conducción, dado que las estimaciones hechas por Carabineros apuntan a más de un millón de automovilistas que, a contar de hoy, saldrán desde la región Metropolitana hacia distintos destinos, entre ellos, el Maule.



Es así que el seremi de Transportes y Telecomunicaciones, Guillermo Ceroni; la seremi de Seguridad Pública, María José Gómez; el seremi de Obras Públicas, Jorge Abarza; la directora regional del Senda, Ana María Rodríguez; el coronel Fernando Osses, prefecto de Carabineros de Linares; junto a equipos de Conaset, de la División Nacional de Fiscalización del MTT Maule y representantes de otros servicios, repartieron material informativo y apoyaron los controles vehiculares ad portas del fin de semana previo a las celebraciones dieciocheras.



18 SEGURO



El seremiTT, Guillermo Ceroni, explicó que este trabajo colaborativo apunta a “lograr que no haya siniestros viales en estas Fiestas Patrias y por eso es que nos hemos desplegado en toda la región y vamos a seguir en ello con el objeto de lograr hacer conciencia cada vez más”.



A su vez, la seremi de Seguridad Pública, María José Gómez, manifestó que “la idea de estos operativos es que los fiscalizadores estarán distribuidos en las distintas rutas, pero también en los terminales de pasajeros, por lo que desde el Ministerio de Seguridad Pública también estamos tratando de hacer este trabajo colaborativo e interinstitucional con todos los mandos policiales, para garantizar la tranquilidad de las personas”.



LAS CIFRAS



Entre tanto, el seremi de Obras Públicas, Jorge Abarza, detalló que “se espera que aproximadamente 1 millón 80 mil vehículos salgan de la Región Metropolitana, así como también en la Región del Maule, en los 200 kilómetros de Ruta 5 Sur, transiten alrededor de 235 mil vehículos. Los flujos van a estar dispersos, se inician este viernes y vamos a terminar el domingo 21 de septiembre, donde vamos a tener todo este tránsito en la Región del Maule.”



En comparación al año anterior, el coronel Fernando Osses, prefecto de Carabineros de Linares, dio a conocer que “se registraron aproximadamente 157 accidentes, de los cuales lamentablemente resultaron cuatro personas fallecidas, por lo que no queremos especular ni tampoco vaticinar nada, simplemente lamentamos cualquier accidente que ocurra, pero la idea es que no ocurra ninguno y por eso es que nosotros llamamos a las medidas de autocuidado, a que las personas sean precavidas tras un volante.”



EL OTRO PLAN



La directora regional de Senda, Ana María Rodríguez, presentó “El Otro Plan”, una iniciativa sectorial que “invita a la comunidad al autocontrol, al autocuidado, a la gestión de los riesgos asociados y principalmente también a la prevención del consumo excesivo de alcohol y, por otro lado, vamos a estar aportando a la prevención de siniestros viales, como lo hacemos cada mes, en apoyo a la labor de fiscalización de Carabineros y del MTT.”



