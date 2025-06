Crónica 10-06-2025

En Linares se formó Comisión Paso Internacional Achibueno

“Linares y el Maule Sur están dando un paso histórico en el fortalecimiento de su

integración territorial y proyección internacional. Hemos dado inicio formal a la

Comisión Paso Internacional Achibueno, una instancia ciudadana, técnica y

territorial que impulsará el desarrollo, mejoramiento y habilitación del Paso

Achibueno, una ruta estratégica que conecta la comuna de Linares, en la Región del

Maule, con la provincia de Neuquén, en Argentina”, dijo el ex Seremi de Obras Públicas, Robinson Flores.



Explicó que “el paso sigue la actual Ruta L-45, desde Linares hasta el sector cordillerano de

Carabineros de Chile, donde actualmente termina el pavimento. Desde ese punto, el

camino continúa hasta el kilómetro 50, límite de la ruta enrolada,, mantenido por una

empresa global contratada por Vialidad. Más adelante, se convierte en un camino

vecinal que acompaña al río Achibueno y sus afluentes, cruzando por paisajes de alto

valor ecológico, hasta llegar a la Laguna del Achibueno, el río Relbún, el río

Guaiquivilo y finalmente hacia el Volcán Resago, para conectar con Pichineuquén y

la Ruta 54 en Argentina”.



Flores sostuvo que “esta ruta constituye un paso cordillerano de baja altura (menos de 2000 msnm), con condiciones naturales ideales para la conexión vial y fronteriza. Su pavimentación yhabilitación requerirá una inversión en aproximadamente 100 kilómetros de ruta,puentes y mejoras.

“El Paso Internacional Achibueno no solo es un proyecto de conectividad, sino

también una puerta de entrada al turismo de montaña, naturaleza y cultura para

todo el Maule Sur. Este paso potenciará a San Javier, Villa Alegre y Yerbas Buenas,

permitiría conectar desde Chanco, Pelluhue y Cauquenes hasta Linares, Longaví,

Retiro, Parral y Colbún, generando un eje turístico que vincule el Pacífico con la

Cordillera de Los Andes, a través de uno de los paisajes más vírgenes y biodiversos

del país”, subrayó.

C OMISIÓN

Los miembros de la Comisión Paso Internacional Achibueno son Robinson Flores, Rolando Rentería, Cecilia Rojas, Carmen Gloria González, Salvador Climent, Alejandro Améstica, Maximiliano Guzmán, Marcos Parada y Rodrigo Luna.