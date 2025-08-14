Crónica 14-08-2025

En Linares se realizará Campeonato Nacional de Cueca Senior



Entre el 17 y 21 de Septiembre, se llevará a efecto en Linares la vigésimo tercera versión del Campeonato Nacional de cueca Senior, organizado por la Agrupación cultural Inapilén, con el apoyo del municipio local.

El campeonato se desarrollará en el Teatro Municipal los días 18, 19 y 20 de Septiembre, a contar de la 17 horas, con entrada liberada.

En este evento de carácter nacional, toman parte todas las regiones del país, mediante sus parejas representantes, y también el Cuerpo de Delegados Regionales.

De acuerdo a lo señalado por Héctor Muñoz, director de la Agrupación Inapilén, “en la animación estarán los grupos Corcolén de Pencahue, Son de Chile, Entre Siembras y las Doñas de la Cueca, de Linares”.

