jueves 14 de agosto del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
  • Agricultura
  • Crónica
  • Cultura
  • Deportes
  • Editorial
  • Nacional
  • Opinión
  • Policial
  • Política
  • Social
  • Ediciones Anteriores
  • Quienes Somos
    • Hoy
    Crónica 14-08-2025
    En Linares se realizará Campeonato Nacional de Cueca Senior
    Publicidad 12

    Entre el 17 y 21 de Septiembre, se llevará a efecto en Linares la vigésimo tercera versión del Campeonato Nacional de cueca Senior, organizado por la Agrupación cultural Inapilén, con el apoyo del municipio local.
    El campeonato se desarrollará en el Teatro Municipal los días 18, 19 y 20 de Septiembre, a contar de la 17 horas, con entrada liberada.
    En este evento de carácter nacional, toman parte todas las regiones del país, mediante sus parejas representantes, y también el Cuerpo de Delegados Regionales.
    De acuerdo a lo señalado por Héctor Muñoz, director de la Agrupación Inapilén, “en la animación estarán los grupos Corcolén de Pencahue, Son de Chile, Entre Siembras y las Doñas de la Cueca, de Linares”.
    Freddy Mora | Imprimir | 71

    Otras noticias

    Universidad Autónoma invita a participar en su Ensayo PAES Presencial gratuito 2025
    Universidad Autónoma invita a participar en su Ensayo PAES Presencial…
    En Linares se realizó entrenamiento para responder ante eventuales emergencias
    En Linares se realizó entrenamiento para responder ante eventuales emergencias
    Sin carencia: Colmed presentó alternativa para mejorar sistema de licencias
    Sin carencia: Colmed presentó alternativa para mejorar sistema de licencias
    CON PUESTO DE MANDO: EN LINARES SE REALIZÓ ENTRENAMIENTO PARA RESPONDER ANTE EVENTUALES EMERGENCIAS
    CON PUESTO DE MANDO: EN LINARES SE REALIZÓ ENTRENAMIENTO PARA RESPONDER…
    Lanzan sello “Parral Ciudad Bosque” con la plantación de 300 árboles
    Lanzan sello “Parral Ciudad Bosque” con la plantación de 300 árboles
    Diario El Heraldo
    Yumbel 658 Linares Región del Maule
    diarioheraldo.linares@gmail.com - publicidad.elheraldo@gmail.com
    732210069 - 732214656
    Quienes Somos | Ediciones Anteriores | Link de Interés | Contacto
    Quienes SomosEdiciones AnterioresLink de InterésContacto
    Quedan todos los derechos reservados Diario El Heraldo © 2025 |
    Desarrolla Diario El Heraldo | Optimizado y disponible para