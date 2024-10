Deportes 26-10-2024

En Linares se realizó campeonato de Newcom con gran participación de adultos mayores

- Un deporte y una filosofía de vida

Para muchos una disciplina deportiva nueva . Pero , que cada día gana más adeptos. Pasión , entrega , proyecto diario , desarrollo personal , alegría compañerismo y construcción de valores . Algunos conceptos que resumen el espíritu del Newcom , un deporte que es muy popular en Argentina y que más ha crecido en cantidad de personas mayores aficionadas . El newcom es movimiento , es diversión y contacto con la totalidad del ser .Algo así como una filosofía de vida.

UN POCO DE HISTORIA

El newcom, con reglas similares al vóleibol, es cada vez más popular entre las personas mayores de 60 años y las de mediana edad. Fue creado en los Estados Unidos por Clara Gregory Baer en el año 1895. En Argentina no se tienen registros de sus primeros pasos, pero sí se sabe que se practicaba décadas atrás, como juego predeportivo para la iniciación al vóley. En 2008 el newcom fue incorporado como disciplina en los Juegos Nacionales Evita buscando fomentar la integración, la formación y el desarrollo deportivo de las personas mayores de 60 años que participan. Técnicamente el juego es similar al vóleibol convencional, pero con adaptaciones para una práctica segura. Se juega con dos equipos que se oponen enviándose una pelota con las manos por encima de una red elevada con el objetivo de lograr puntos, pero fundamentalmente de vincularse, recrearse, desarrollarse, compartir vivencias y generar sentido de pertenencia hacia un grupo.

Según José María Cagigal, “Deporte es aquella competición organizada que va desde el gran espectáculo hasta la competición de nivel modesto; también es cada tipo de actividad física realizada con el deseo de compararse, de superar a otros o a sí mismos, o realizada en general con aspectos de expresión, lúdicos, gratificadores, a pesar del esfuerzo”. Desde una mirada de la Educación Física y la Gerontología reafirmo que el newcom debe estar siempre encuadrado en lo que llamamos Deporte para todos. Esta orientación nace como un slogan y como una reivindicación, porque en el pasado sólo podían acceder a la práctica deportiva unos pocos. Por tanto, el movimiento a favor del Deporte para todos nace como una reivindicación del derecho a la realización de actividad física y deporte. Según Cagigal, este tipo de actividades intentan saciar la necesidad humana de movimiento lúdico-competitivo, pero tiene en cuenta los valores humanos y sociales del deporte, es decir, la salud, el esparcimiento, la socialización, el descanso, etc. Además, el concepto hace alusión al hecho de que toda persona tiene el derecho de practicar una actividad deportiva independientemente de su clase socioeconómica, género, etc. El newcom es también la oportunidad de luchar contra la discriminación por edad y generar cultura sobre una nueva forma de pensar, sentir y actuar con respecto al envejecimiento y la vejez, reivindicando los Derechos de las Personas Mayores, tal como lo establece la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores en su artículo 22: “la Persona Mayor tiene derecho a la recreación, la actividad física, el esparcimiento y el deporte.”

EN LINARES

La realidad de nuestra comuna es totalmente diferente ,todavía en pañales , sólo lleva algunos meses de la mano del técnico cubano, Joaquín Planas , quien también forma parte del equipo. A pesar de aquello en el torneo que se disputó en el gimnasio Ignacio Carrera Pinto , obtuvo la tercera posición . Ganaron 3 partidos y cayeron en dos . La primera posición fue para la ciudad de Molina ; segundo Rauco y tercer lugar, Linares .

Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo