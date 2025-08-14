jueves 14 de agosto del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
  • Agricultura
  • Crónica
  • Cultura
  • Deportes
  • Editorial
  • Nacional
  • Opinión
  • Policial
  • Política
  • Social
  • Ediciones Anteriores
  • Quienes Somos
    • Hoy
    Crónica 14-08-2025
    En Linares se realizó entrenamiento para responder ante eventuales emergencias
    Publicidad 12
    Ayer, se realizó el primer ejercicio de entrenamiento de Puesto de Mando Comunal, junto a integrantes del COGRID, Bomberos, SENAPRED y distintos equipos de emergencia. La finalidad era simular diversas situaciones que han afectado anteriormente a Linares, evaluando tiempos de respuesta, decisiones estratégicas y recursos disponibles.

    Estos entrenamientos fortalecen la coordinación y preparación de todos quienes participan en una emergencia, adelantándonos al período estival y al riesgo de incendios forestales.

    “En Linares seguimos liderando la preparación y capacitación en gestión del riesgo y desastres, con el compromiso de proteger siempre a nuestra comunidad”, señaló el alcalde Mario Meza.
    Freddy Mora | Imprimir | 82

    Otras noticias

    Universidad Autónoma invita a participar en su Ensayo PAES Presencial gratuito 2025
    Universidad Autónoma invita a participar en su Ensayo PAES Presencial…
    Sin carencia: Colmed presentó alternativa para mejorar sistema de licencias
    Sin carencia: Colmed presentó alternativa para mejorar sistema de licencias
    CON PUESTO DE MANDO: EN LINARES SE REALIZÓ ENTRENAMIENTO PARA RESPONDER ANTE EVENTUALES EMERGENCIAS
    CON PUESTO DE MANDO: EN LINARES SE REALIZÓ ENTRENAMIENTO PARA RESPONDER…
    Lanzan sello “Parral Ciudad Bosque” con la plantación de 300 árboles
    Lanzan sello “Parral Ciudad Bosque” con la plantación de 300 árboles
    Gobierno del Maule lidera ranking nacional de ejecución presupuestaria a nivel nacional
    Gobierno del Maule lidera ranking nacional de ejecución presupuestaria…
    Diario El Heraldo
    Yumbel 658 Linares Región del Maule
    diarioheraldo.linares@gmail.com - publicidad.elheraldo@gmail.com
    732210069 - 732214656
    Quienes Somos | Ediciones Anteriores | Link de Interés | Contacto
    Quienes SomosEdiciones AnterioresLink de InterésContacto
    Quedan todos los derechos reservados Diario El Heraldo © 2025 |
    Desarrolla Diario El Heraldo | Optimizado y disponible para