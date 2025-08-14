Crónica 14-08-2025

En Linares se realizó entrenamiento para responder ante eventuales emergencias

Ayer, se realizó el primer ejercicio de entrenamiento de Puesto de Mando Comunal, junto a integrantes del COGRID, Bomberos, SENAPRED y distintos equipos de emergencia. La finalidad era simular diversas situaciones que han afectado anteriormente a Linares, evaluando tiempos de respuesta, decisiones estratégicas y recursos disponibles.



Estos entrenamientos fortalecen la coordinación y preparación de todos quienes participan en una emergencia, adelantándonos al período estival y al riesgo de incendios forestales.



“En Linares seguimos liderando la preparación y capacitación en gestión del riesgo y desastres, con el compromiso de proteger siempre a nuestra comunidad”, señaló el alcalde Mario Meza.

