Deportes 22-08-2024

En Linares se realizó premiación a los estudiantes que dieron vida a los Juegos Deportivos Escolares 2024

- Son los nuevos talentos del deporte linarense

Con la presencia de la primera autoridad comunal . Mario Meza Vásquez , se llevó a cabo en el teatro municipal la premiación de los talentos linarenses en las diferentes disciplinas: Futsal, Balonmano , Vóleibol , Básquetbol, Ajedrez, Tenis de Mesa y Atletismo , en damas y varones sub 14 . Recordar que algunas competencias a nivel regional ya se han concretado , es el caso del vóleibol damas , donde las dirigidas por la docente Cecilia Lastra , ya tienen pasajes para la etapa nacional de estos Juegos Deportivos Escolares Sub 14 .

En su intervención el alcalde Mario Meza indicó que “ siempre es importante reconocer el talento de los jóvenes que participaron en los Juegos Deportivos Escolares , organizada la etapa comunal por la Red Extraescolar Municipal . Estos Juegos no solo son una plataforma para destacar el talento deportivo de nuestros estudiantes , sino también una oportunidad para fortalecer valores fundamentales como el trabajo en equipo , la disciplina y la perseverancia. El deporte es clave en el desarrollo integral de las personas . No solo mejora la salud física , sino que también fomenta el respeto , la superación personal y la convivencia en nuestra comunidad . En Linares estamos comprometidos con impulsar estas actividades , sabiendo que estamos formando a los ciudadanos del futuro . Por esta razón quiero felicitar a todos los participantes por su esfuerzo y dedicación . Continuaremos apoyándolos y creando espacios donde nuestros jóvenes puedan crecer y desarrollarse plenamente”.



Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo