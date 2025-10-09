Crónica 09-10-2025

En Linares se realizó Seminario Provincial de Gestión de Desastres

Ayer, en la sede Linares del CFT del Maule, se realizó el Seminario Provincial de Gestión de Desastres, inaugurado por las principales autoridades locales

La actividad, a la que asistieron representantes de instituciones vinculadas a la protección civil, y que fue organizada por la Unidad de Gestión de Desastres y el Departamento de Seguridad Pública, abordó diversas temáticas relacionadas con la gestión ante incendios forestales.

Uno de los principales expositores fue el director regional de SENAPRED, Carlos Bernales, quien abordó la experiencia en incendios forestales en el Maule.

En tanto, desde CONAF expusieron el modelo de gestión de mesas provinciales, y el uso y regulación del fuego.

Del mismo modo, Bomberos y Carabineros destacaron la relevancia que tiene la coordinación interinstitucional a través del comando de incidentes, y el control de accesos y evacuación en zonas de riesgo.

Finalmente, desde CORMA se puso énfasis en las campañas forestales preventivas, tras lo cual se certificó la participación de los asistentes al Seminario efectuado en esta ciudad.



