Social 16-03-2023

En Longaví buscan soluciones para financiar el transporte escolar

- Autoridades plantearon el déficit presupuestario del Fondo de Ayuda a la Educación Pública, FAEP, que se vio disminuido en 280 millones de pesos, lo que dificulta el financiamiento del transporte escolar en la comuna.

En el mes de junio de este 2023 se acabaría el transporte escolar para cientos de niños que se trasladan hasta sus escuelas en la comuna de Longaví, debido a la disminución del financiamiento del fondo FAEP en 280 millones, y al proceso de desmunicipalización de la educación, hecho que las autoridades expresaron en reunión para ver mecanismos de solución a un problema que afecta a muchas familias del mundo rural.

El Alcalde de Longaví , Cristian Menchaca, señaló que "con los recursos que tenemos hoy día tenemos para financiar hasta el mes de mayo, y en el mes de junio no habría recursos para financiar, se lo hemos planteado a la Dirección Provincial de Educación y al Seremi de Educación, y no han dado ninguna respuesta. La educación en Chile se financia con recursos públicos, y nosotros como municipalidad estamos entregando el proceso educativo, y no podemos adquirir esta responsabilidad de financiar el transporte escolar. Estamos haciendo los esfuerzos y ayudando en varias áreas al Departamento de Educación para que exista y pueda mantenerse, pero también estamos pidiendo una reunión con el Ministro de Educación, a través del senador Coloma, para ver que solución nos pueden ofrecer”.

Por su parte, Mario Jorquera, Director del DAEM, declaró que "hay que hablar con sinceridad, transparencia y lealtad hacia las personas que necesitan alguna ayuda, y eso significa plantear con claridad lo que respecta a la movilización. Los niños necesitan movilizarse, necesitan trasladarse, y en el invierno la situación del clima cambia y necesariamente debe estar el confort necesario, no solamente en las salas de clases, sino que también de los traslados. Como se viene el traspaso de la desmunicipalización, los Fondos FAEP sencillamente han ido disminuyendo, y eso es un problema para los presupuestos de los DAEM, y ahí tiene que actuar la autoridad política para conseguir los recursos y seguir manteniendo hasta que se establezca todo el proceso de traspaso, y ese es el desafío".

Finalmente, Esmeralda Torres, apoderada de la localidad de Las Mercedes, señaló: "todavía no hay una solución concreta a lo que nosotros necesitamos, y el Alcalde necesita financiamiento del Ministerio. Por ejemplo, esta semana el tío del furgón ya no tenía financiamiento para nuestro sector, dejando a 17 niños sin movilización, lo que finalmente se pudo resolver, así que necesitamos que las autoridades nos entreguen este respaldo y apoyo".