Cultura 28-08-2025

En Museo de Linares inauguran colección “El bordado y Huilquilemu”





El Museo de Arte y Artesanía de Linares, en su programación 2025 ha querido apoyar la difusión del patrimonio cultural de la región de Maule, mediante la exhibición de 12 obras bordadas, de medio y gran formato, creadas por mujeres el año 1979. Esta iniciativa es un acercamiento entre ambos museos maulinos, con el fin de difundir el patrimonio local y el trabajo de las comunidades.



Ana María González Yévenes, Encargada de la Villa Cultural Huilquilemu comenta: “esta colección se origina por un grupo de mujeres congregadas por la Villa Cultural de la Universidad Católica del Maule, que realizó este oficio en sus dependencias por más de 30 años; desde 1979 hasta febrero de 2010, fecha del terremoto que azotó a nuestro país. Hasta entonces el trabajo lo hicieron con esmero, dedicación, entusiasmo y, sobre todo, con el deseo de compartir vivencias entre ellas, las que plasman en las telas. Todas las semanas, año a año, se reunían en este lugar para cotejar sus bordados, repartirse los materiales que usaban y comentar lo concebido por la imaginación. El sismo las alejó del lugar. Desde entonces, dejaron de ser presencia cultural en la Villa”.



“Sin embargo, el oficio siguió vivo, pero sin la fuerza que da el congregarse para compartir la faena, la amistad y la demanda de quienes gustaban de sus obras. Afortunadamente, el Museo de la Villa Cultural Huilquilemu, preserva desde 1979 esta valiosa colección que atesora el oficio desarrollado por las bordadoras, el que corresponde a una expresión de cultura popular; amalgama sus habilidades manuales con ideas e inspiraciones tomadas de la vida cotidiana y del entorno natural. Por eso, entre los recuerdos de escenas campesinas, manifestaciones sociales y religiosas, juegos y actividades laborales del campo, surgen los bordados de estas manos diestras. Las piezas están llenas de color y movimiento. Todas ellas aguardan la anhelada restauración del inmueble patrimonial para ser exhibidas nuevamente para el deleite de los visitantes”, afirmó.



La muestra será inaugurada en el gran Salón Pedro Olmos del Museo, este jueves (hoy) a las 18:00 horas, siendo un evento abierto y gratuito para toda la comunidad, y permanecerá hasta el 26 de septiembre.



