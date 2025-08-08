Hoy
En plaza de Armas: Expo Linares será panorama para este fin de semana
Desde este viernes 8 al domingo 10 de agosto en la Plaza de Armas, funcionará la Expo Linares, una feria familiar pensada para grandes y chicos, con motivo de la celebración del Día del Niño.
Habrá shows en vivo, concursos juegos foodtrucks y patio de comidas, además de emprendimientos, artesanía y manualidades. Y junto con ello, juegos inflables gratis los tres días.
Al respecto, el alcalde de Linares Mario Meza dijo que “será una actividad segura y familiar, para que toda la comunidad pueda disfrutar en nuestro principal paseo público”.
