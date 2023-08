Opinión 25-08-2023

En política los amigos también son efímeros

José Miguel Ortiz Vera. Periodista PUC.

Mg. Ciencia Política





Los cambios de gabinete se hacen y no se anuncian y justamente

eso hizo hoy el Presidente de la República. Sin embargo, debemos

reconocer que éste tuvo especiales ingredientes; en la previa había

renunciado al Ministerio de Desarrollo Social, Giorgio Jackson,

quien se sindica como uno de los cerebros de lo que significa el

escándalo del “Caso Convenios”, además, era su partner, su amigo

y sabemos que el Presidente sabe crear vínculos profundos al

respecto, tiene una conocida cercanía y gestos cariñosos sin ningún

pudor. Ya había tenido que dejar ir a otra cercana y amiga; Izkia

Siches.

Se fue Marco Antonio Avila, él es el mejor ejemplo del chileno que

ha surgido a punta de esfuerzo y sacrificio, sus modales dan cuenta

de ello. Se trata de un profesor sin ningún aire de divo, quien

además sabe de la temporalidad acotada de lo que era su cargo. Lo

más seguro es que en cualquier lugar mantendrá su sencillez y

ganas de hacerlo lo mejor posible. Una persona afable y

respetuosa, algo no muy común en el mundillo político.

El caso del ex ministro de Cultura es distinto, Jaime De Aguirre, el

breve, venía de la televisión abierta y comercial, su salida tiene que

ver con las sospechas que se instalaron en su cartera, en medio de

una crisis, que sólo en su arista judicial, tiene al menos para un año

más, entre investigaciones, formalizaciones y fallos.

También se despidió Marcela Hernando, ex ministra y ex

parlamentaria de Antofagasta, a quien salpicó el escándalo de

Democracia Viva, descubierto por un medio digital antofagastino

que se la jugó ejerciendo un riguroso periodismo de Investigación.



Javiera Toro, sólo fue parte de un enroque; desde Bienes

Nacionales a la siempre deseada cartera de Desarrollo Social.

A Minería vuelve Aurora Williams, ex ministra en el segundo

período de Michelle Bachelet. Y debutan la actriz Carolina

Arredondo en la cartera de Cultura y la periodista y ex dirigente

gremial Marcela Sandoval en el ministerio de Bienes Nacionales.

Éxito a los nuevos Secretarios de Estado y mucha suerte, la que sin

duda necesitarán. En un período, como nunca antes, muy

polarizado y donde han reaparecido todas aquellas malas y

pequeñas prácticas politiqueras, las que sólo dañan toda la

actividad y dejan de lado la esencia de ésta; buscar las formas y

mecanismo de mejorar la vida de los chilenos. Confiamos en que el

Presidente y su equipo, ahora sí, dejen todo en la cancha; la Patria y

los chilenos así lo exigen.