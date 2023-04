Deportes 19-04-2023

En Puerto Varas: Ciclistas linarenses compitieron en prueba nacional de 75 kilómetros

- Este domingo habrá competencia en la comuna de Yerbas Buenas

El pasado fin de semana se realizó en la región de Los Lagos, en Puerto Varas, el Campeonato Nacional de Ciclismo de Ruta Master y Novicios organizado por el Club de Ciclismo de esa comuna. La ciudad de Linares estuvo representada con dos ciclistas: Jorge Cuevas y Ramiro Barros.

El experimentado ciclista Jorge Cuevas, realizo un balance de lo que fue la participación en la zona sur de nuestro país: “fue una prueba rutera bastante dura, de 75 kilómetros de competencia, entre Puerto Varas - Ensenada a la precordillera. En los primeros 20 minutos no hubo ningún problema, claro que después nos enfrentamos a una subida de 2 kilómetros y ahí prácticamente se desarmó el grupo. Fue muy complicado nosotros con Ramiro, en esta ocasión no ocupamos lugares importantes. La verdad es que las condiciones de carrera no eran las mejores para nosotros, recodar que aquí en Linares, hay pocas subidas sólo sector Embalse Ancoa, es distinta a entrenar en subida que competir en subida. En lo particular muchos años que no estaba en una carrera tan dura, pero fue interesante y muy bella por el hecho de participar en una carrera Master, donde nos encontramos con muchos corredores. Queremos realizar un torneo similar aquí en nuestra ciudad. Por la lejanía de Puerto Varas, llegaron muy pocos corredores del país, pero muchos de la zona de ellos. La idea es motivar a mucha gente para que practique ciclismo.

COMUNA HISTÓRICA

Este domingo 23 de abril habrá una competencia en la comuna de Yerbas Buenas, comenzando desde el frontis del Liceo Juan De Dios Puga, en categorías: Damas, Principiantes, MTB, Master C y Master D, desde las 10 :00 horas, con 50 KM y al mediodía 100KM, Junior, Elite, Master A y Master B.



Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo