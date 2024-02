Deportes 28-02-2024

En Rancagua: Los Primos Grimalt se quedaron con la Cuarta Fecha del circuito Sudamericano

En el horizonte asoman los Juegos Olímpicos Paris 2024



Fueron más de 6 mil almas, las que llegaron a la Medialuna Monumental de Rancagua, para apoyar a Marco y Esteban en la final de la cuarte fecha del circuito sudamericano de Vóley Playa.

No fue fácil. En la primera mangase impuso la dupla de los uruguayos, Llambias / Hannibal por 21-16, y esto porque fueron más asertivos y cometieron menos errores no forzados. Pero ya en el segundo set todo fue diferente y el rendimiento de los Hijos Ilustres de Linares, fue de menos a más, quedándose con el juego por 21-16.

Había que definir, por eso se fueron al tercero definitivo, aquí los primos Grimalt, comenzaron a sacar ventaja desde el comienzo, y se quedaron con el desempate venciendo por 15-10 sin inconvenientes. Un dato no menor el Team Chile, ha ganado las cuatro fechas sudamericanas de la temporada: Lima (Noe Aravena/ Vicente Droguett, Cayena (Marco y Estaban Grimalt), Cochabamba (Aravena /Droguete) y Rancagua (los primos Grimalt).



Reacciones

Tras obtener el oro en la ciudad de Rancagua, Marco y Estaban, analizaron lo que fue su actuación y lo que viene, con miras a Paris 2024 “estamos super contento, feu maravilloso lo que vivimos, la gente nos levantó en los momentos difíciles se hizo sentir, nos encantó jugar aquí en este escenario, la energía que tenemos en Chile. Logramos un triunfo super difícil, la dupla uruguaya partió jugando, un primer set, prácticamente perfecto, con muy pocos errores, donde sentimos esa presión, por eso nos costó un poco entrar en juego. El segundo set buscamos mucha presión en el saque, bloqueo y defensa, eso fue clave para que ellos bajaran su rendimiento, nivelando un poco más las cosas y el tercero logramos imponer nuestro juego que era lo que buscábamos y llevarnos el partido. La gente siempre responde y nos motiva. Estamos capacitados para competir y ojalá algún día tener a lo campeones mundiales en nuestro país, sería fantástico “.

Juegos Olímpicos

Esteban, agrego que “estamos comenzando el año y sintiendo sensaciones buenas de juego, bajando un poquitito las cargas en el gimnasio y sintiéndonos más livianos y rápidos en la arena y vamos con todo a los torneos de circuito mundial que son los que van a darnos el puntaje que necesitamos para ratificar esa clasificación olímpica. y darle la oportunidad también a la otra dupla nacional Aravena – Droguet, meterse por Continental Cup, tener dos equipos en los Juegos Olímpicos, sería un hito histórico y eso es lo que queremos buscar”.

Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo