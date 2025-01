Deportes 04-01-2025

En Salamanca: Asociación Zavala debutará con Bio -Bío en el primer partido en el Nacional Senior 35 -

El encuentro se disputará el domingo 12 de enero Aunque para ser justos , digamos que el equipo que se ganó el derecho de estar presente en este evento futbolístico nacional fue el elenco de Oscar Bonilla , pero por las bases del torneo debe ser la Asociación a la cual pertenece en este caso a la Víctor Zavala Bravo, y es más, deberá representara a la región del Maule . En otro aspecto , en este torneo no podrán participar , ex jugadores profesionales que estén en competencia en el fútbol amateur. Es decir, quien se perderá esta cita será Mauricio Zenteno , ex futbolista profesional de una dilatada trayectoria , aunque integrará el cuerpo

técnico , en todo caso bien merecido porque fue uno de los pilares fundamentales de Bonilla para lograr el título regional . CALENDARIO Ya están listos los tres primeros partidos , de la primera fase del campeonato nacional de fútbol senior en 35 años . Mientras tanto continúan los preparativos y los entrenamientos de los dirigidos por Claudio Zarricueta, quienes deberán viajar el viernes a la ciudad de Salamanca. El primer partido que marcará el debut para el cuadro del Maule Sur será frente al elenco del Bio -Bío , el domingo 12 de enero desde las 18:30 horas, en el estadio municipal 2 . El segundo compromiso está programado para el lunes 13 de enero, ante la Araucanía, a la misma hora y escenario deportivo . El

último partido para la selección de la Zavala se disputará el martes 14 de enero ante el equipo de Antofagasta , desde las 16:30 horas. Los linarenses viajan súper motivados , porque quieren dejar bien puesto el nombre de la ciudad de Linares .



Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo