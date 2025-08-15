Deportes 15-08-2025

En Salamanca: Brujas y Deportes Linares abren la fecha 17 desde las 15:00 horas

- Los “toros” nunca han perdido en el Valle del Choapa y presentarán tres bajas

Después de una semana de para , esta tarde arranca la jornada número 17 del campeonato de Segunda División . En el estadio municipal de Salamanca el Depo quiere seguir sumando y respirando muy cerca a los líderes . Uno de ellos juega y también está programado para esta tarde desde las 17:30 horas en el estadio municipal de Rengo , nos referimos el elenco de Puerto Montt.

Pero , volvamos a lo que nos importa , Deportes Linares viajó con anticipación para pernoctar en esta ciudad y esperar el duelo de esta tarde . Los números son albirrojos , porque en la estadística , jugando en este recinto , los del Maule Sur saben de 3 victorias y dos empates . Además, será un buen instante para sacarse la espinita que nos clavó Brujas de Salamanca en el mes de marzo en el Tucapel Bustamante .

El DT Rodrigo “Kalule” Meléndez , analizó la semana y lo que se viene esta tarde: “ nosotros hemos trabajado muy bien y no queremos ceder lugares . Esperamos todo lo que practicamos, plasmarlo . Confiamos plenamente en este plantel , la salida de Alexander Pastene fue por una mejor situación en una categoría más importante que la nuestra . El resto, están todos preparados para enfrentar al equipo de Brujas de Salamanca . Hace rato que nosotros estamos disputando cada partido bajo una presión que es sin duda mantenernos arriba y también la hinchada que nos exige , porque todos estamos disfrutando de esta campaña, que nos tiene peleando el ascenso. . Creo que mis jugadores están fuertes también en el sentido emocional , vamos paso a paso . Lamentablemente, no podremos contar con Bastián Bravo Diego Pereira y Alexander Pastene, que ya no está en el plantel, el resto está todo disponible”.

Esta fecha puede ser clave para el Depo , porque ganando puede quedar puntero si es que Puerto Montt y Provincial Ovalle pierden sus respectivos encuentros .

Los tres equipos que están en la zona de arriba de la tabla de posiciones , curiosamente , disputarán sus encuentros en calidad de forasteros .

CARTELERA

Este viernes parte la fecha número 17 del campeonato de la Segunda Profesional y los partidos son los siguientes :

Brujas de Salamanca , con Deportes Linares ; Rengo con Puerto Montt . Para la jornada del sábado Concón National con Trasandino, y Provincial Osorno con Ovalle . Finalmente, el domingo, Real san Joaquín con San Antonio y Deportes Melipilla con General Velásquez .



