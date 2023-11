Crónica 04-11-2023

En sector precordillerano de Linares intensifican prevención de incendios forestales





Basados en una labor colaborativa, Carabineros de la Oficina de Integración Comunitaria de la 1ª.Comisaría de Linares, personal de la Corporación Nacional Forestal (CONAF) y Seguridad Municipal desplegaron un accionar comunicacional, para reiterar el llamado a la prevención de los incendios forestales, y claro, no podían faltar los corpóreos y buenos amigos de Conaf, llamado Forestin y de Carabineros de Chile, Carlitos, quienes animadamente instaron al autocuidado.



En este sentido se trabaja conjuntamente y de manera constante entre las distintas entidades que buscan prevenir y evitar siniestros. Por ello, unidos bajo el mismo objetivo entregaron información relevante y consejos esenciales para salvaguardar el medio ambiente y no generar incendios, en esta ocasión, en el sector precordillerano de Pejerrey.



El comisario de la 1ª.Comisaría de Linares, Mayor Miguel Cancino instó a disfrutar de las maravillas del sector cordillerano y su hermosa vegetación y, por supuesto prevenir incendios, siguiendo los consejos entregados: "Nos destacamos por nuestra labor preventiva y, en esta ocasión, estamos presentes y estaremos durante todo estos meses, que son los más complejos referente a los incendios forestales, por las altas temperaturas que ya se dejan sentir y las que vendrán. Por esto es importante que conserven las recomendaciones en este aspecto, como lo es no prender fogatas en lugares no permitidos, no tirar cigarrillos encendidos cerca de la maleza, retirar la basura y no efectuar quemas".



Ante alguna amenaza de incendio hay que comunicarse a la brevedad con Carabineros al fono 133, Conaf 130 o Bomberos 132.