miércoles 10 de septiembre del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
    • Hoy
    Agricultura 10-09-2025
    En septiembre parte la Encuesta Nacional Agropecuaria 2025, una nueva herramienta clave para la generación de estadísticas agropecuaria
    • Operativo será ejecutado por el INE, en coordinación con Odepa, y marca el comienzo del ciclo de encuestas intercensales.

    Una nueva encuesta, que abarcará las temáticas de superficie de cultivos anuales, hortalizas y forrajeras y existencias pecuarias (bovino, ovino y caprino), comenzará a levantar este 8 de septiembre en doce regiones del país el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en coordinación con la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa), del Ministerio de Agricultura, organismo mandatante de la encuesta.

    Se trata de la Encuesta Nacional Agrícola (ENA), que, en un solo instrumento anual aplicado en dos partes, recogerá información sobre temas que antes se levantaban en varios sondeos distintos del INE.

    Andrea García, directora de Odepa, señaló “que la ENA tiene una innovación en la metodología que dará como resultados mejor información y de más calidad, con la cual las personas que trabajan la tierra podrán tomar decisiones con más certezas”.

    Ricardo Vicuña, director del INE, destacó que “la ENA permitirá optimizar y hacer más eficiente el levantamiento de la información estadística del sector agropecuario, brindará una mayor frecuencia y actualización de los datos, y posibilitará una mirada mucha más completa e integral, dado que incluirá un módulo rotatorio que servirá para, tal como lo recomienda la FAO, medir al sector agropecuario no solo en términos productivos, sino también en aspectos medioambientales, sociales y económicos”.

    ¿CÓMO Y DÓNDE SE APLICARÁ?

    La ENA se levantará en dos partes: la primera etapa se llevará a cabo el último trimestre de cada año y recogerá información sobre la superficie sembrada o plantada de cultivos anuales, hortalizas y forrajeras, además de existencias ganaderas de bovinos, ovinos y caprinos. La segunda etapa se aplicará una vez finalizada la temporada agrícola, enfocándose en la producción y rendimiento de los cultivos antes mencionados.
    Se aplicará en las regiones de Arica y Parinacota, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, OHiggins, Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Lagos, Los Ríos y Metropolitana.
