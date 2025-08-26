martes 26 de agosto del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
    • Hoy
    Social 26-08-2025
    En su Aniversario: Instituto O Higginiano premió al abogado Raúl Rozas y al periodista Miguel Ángel Venegas
    Durante el reciente fin de semana, en el hall de la dirección de la Escuela de Artillería de Linares, el Instituto O Higginiano realizó una ceremonia para conmemorar su tercer aniversario.
    Durante su intervención, el presidente del Instituto 0 Higginiano de Linares, Humberto Barría, señaló que “esta organización funcional tiene la misión de resaltar la vida y obra del General Bernardo O Higgins Riquelme, y su legado para el país. En tal sentido, realizamos diversas actividades en la comunidad”.
    En tanto, el director de la Escuela de Artillería, coronel Alejandro Rubilar Gaete, manifestó que “se conmemoraron recientemente los 247 años del nacimiento del Padre de la Patria, y en su vida, con sus virtudes y valores, tenemos que ver la manera de proyectarnos como sociedad”.
    JURAMENTO
    En la ocasión se tomó juramento a la nueva socia de la institución, María Elena Campos, directora de la Escuela Santa Bárbara.
    PREMIACIÓN
    Del mismo modo, se premió al abogado Raúl Rozas Ramírez y al periodista Miguel Ángel Venegas Salgado, por su compromiso y difusión de las actividades del Instituto O Higginiano de Linares.
    Freddy Mora

    Otras noticias

