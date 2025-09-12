Hoy
En tres regiones del país: personas mayores salen a la calle para pedir más respeto y cariño
Bajo el lema “El orgullo de ser mayor”, este jueves se realizó la Marcha con Alma 2025, una caminata inédita que reunió a más de un centenar de personas en torno a los hogares de Fundación Las Rosas en La Florida, Talca y Talcahuano. La actividad, organizada por Fundación Las Rosas y la Comunidad de Organizaciones Solidarias buscó poner en el centro a las personas mayores y visibilizar su aporte a la sociedad.
En las tres ciudades, residentes de los hogares Cardenal José María Caro (La Florida), Madre del Buen Consejo (Talca) y Santa Teresa de Calcuta (Talcahuano) recorrieron las calles aledañas a sus residencias, acompañados por cuidadores, vecinos, voluntarios y familiares. Muchos participaron incluso en sillas de ruedas, demostrando que la edad no es un límite para alzar la voz y recordar que “ser mayor es motivo de celebración”.
“Hoy salimos a la calle para recordar que la vejez no es sinónimo de olvido, sino de orgullo y de historia. Queremos que se nos valore, que se nos escuche y que se nos acompañe”, comentó una de las asistentes.
Esta actividad se enmarcó en el espíritu del Día del Patrimonio Social, iniciativa liderada por la Comunidad de Organizaciones Solidarias que se realizará el próximo 5 de diciembre y que busca relevar la solidaridad como parte esencial de nuestra identidad. La Marcha con Alma es un ejemplo de las primeras iniciativas solidarias que ya se están realizando a lo largo de nuestro país.
“Efectivamente, la mayoría de ellos se sienten felices por ser personas mayores, lo que en realidad es una bendición y un privilegio que no todos alcanzan y que ellos agradecen”, explica la directora del Hogar Paola Barrientos. “Durante la semana los residentes trabajaron estos temas con las terapeutas y de ahí salieron los mensajes de esta marcha, que claramente apuntan a valorarlos más, escucharlos, preocuparse por su salud y acompañarlos”, expresó la directora.
