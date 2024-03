Social 09-03-2024

En un nuevo 8M autoridades destacan aprobación Ley Integral contra la violencia hacia las mujeres

Cuando se conmemora el Día Internacional de la Mujer, el delegado presidencial regional, Humberto Aqueveque, junto a la gobernadora regional Cristina Bravo; la seremi de la Mujer, Claudia Morales y las directoras de Sernameg y Prodemu reconocieron la labor de muchas mujeres y resaltaron la aprobación en el Congreso de la iniciativa legal que previene, sanciona y erradica la violencia de género.

TALCA.- En una nueva conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el delegado presidencial regional, Humberto Aqueveque; la gobernadora regional, Cristina Bravo, y la seremi de la Mujer, Claudia Morales, destacaron la reciente aprobación en el Congreso de la Ley Integral contra la violencia hacia las mujeres.

En la ocasión, estaban presentes la directora del Sernameg, Ana Cecilia Retamal, y la directora Prodemu, Katherine Brevis, entre otras autoridades y decenas de mujeres destacadas de la Región del Maule.

“Estamos contentos que las mujeres nos permitan ser parte de esta conmemoración, además en una semana que como Gobierno nos tiene muy felices respecto de la protección que hemos comprometido desde el día uno hacia las mujeres mediante la promulgación de la Ley de Violencia Integral que llevaba siete años en el Parlamento”, destacó el delegado Aqueveque.

Durante esta semana, el Congreso aprobó de forma transversal la Ley Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género, la cual establece las bases y lineamientos para abordar la violencia contra las mujeres en sus distintas expresiones, y los deberes del Estado en la materia.

La gobernadora regional del Maule, Cristina Bravo, expresó que "quiero valorar el trabajo mancomunado que hacemos con las distintas autoridades para estar hoy conmemorando una fecha muy importante que deberíamos ser los 356 días del año. Esta construcción que se ha realizado y los espacios que hemos avanzado desde el rol como mujer, como madres, como hijas ha sido una construcción social, desde el territorio y una construcción que no se puede haber visibilizado si no es porque en la década del 90 se creó el Servicio Nacional de la Mujer, podemos reconocer que avanzar en la política pública de género, generar espacios a nuestras emprendedoras no ha sido fácil y nos falta mucho por hacer, pero creemos que cuando nosotros trabajamos unidos frente a un objetivo común que es proteger, cuidar, garantizar que nuestras niñas, jóvenes puedan caminar con total tranquilidad, es fundamental el trabajo que realizamos. Hoy muchas de las mujeres que están aquí son emprendedoras, son defensoras de los derechos humanos y detrás de ese rol, además son mujeres profesionales, jefas de hogar y quiénes sacan la casa adelante, así que queremos valorar el trabajo en conjunto".



Durante esta conmemoración, se reconoció la labor de muchas mujeres de la Región del Maule, las que, desde las distintas áreas, han contribuido a resaltar su rol en la sociedad, a erradicar la discriminación y cualquier tipo de violencia contra las mujeres y abrirse espacios.

Por su parte, la seremi de la Mujer y Equidad de Género, Claudia Morales, sostuvo que “aquí tenemos un bien común que es los derechos de las mujeres y reconocemos a las organizaciones que han luchado permanentemente para reivindicar los derechos que hoy ganamos, nos falta bastante trabajo que realizar, como conciliar la vida laboral, familiar y personal”.

A su vez, la seremi del Trabajo, Maribel Torrealba, explicó que como ministerio están “viendo todas las alternativas para que la mujer se inserte en el mundo laboral con las competencias idóneas para que compita con hombres podamos pedir que los sueldos sean iguales y el llamado es a todas las mujeres que están siendo víctimas de situaciones de violencia, maltrato, acoso en el trabajo a que acudan a la Inspección del Trabajo a realizar las denuncias, hoy tenemos una ley que nos apoya y en eso nos vamos a basar”.