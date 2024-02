Deportes 20-02-2024

En Villarrica la selección de Pelarco levantó la copa del Primer Campeonato Nacional Femenino ANFA

Con tinta dorada escribieron la historia del balompié amateur las jugadoras de la selección de Pelarco que este fin de semana ganaron el título del 1° Campeonato Nacional Femenino ANFA, representando a la Región del Maule en el torneo desarrollado en Villarrica.



Luego de dejar atrás al equipo anfitrión con resultado de 2-0 en semifinales el viernes pasado, las pelarquinas se enfrentaron en la final ante sus similares de Ancud en el estadio municipal Matías Vidal Pérez de Villarrica.

Testigo de la gesta de las pelarquinas fue la primera autoridad comunal de Pelarco, Bernardo Vásquez, quien acompañó a las jugadoras en la ceremonia de premiación y expresó el orgullo que deja el conjunto no solo para Pelarco, sino para todo el territorio maulino representado en el torneo de fútbol amateur femenino.

“Durante dos semanas estuvieron jugando diferentes partidos muy sacrificados y a pesar del cansancio, el arrojo y la disciplina de poder lograr este campeonato fue realmente histórico. Este campeonato de la ANFA para nosotros como comuna es un orgullo. Por sobre todas las cosas, dar el agradecimiento a las chiquillas que lograron este triunfo, porque es gracias a ellas que con mucha disciplina pudieron lograr este hermoso trofeo no solamente para la comuna, sino para toda la Región del Maule”, destacó el alcalde Vásquez.

En el partido que llevó a la cúspide a las pelarquinas fue Yanet Salgado quien anotó los dos goles del triunfo. Entre tanto, por las seleccionadas de la Región de Los Lagos fue Jennifer Soto quien condujo la pelota al arco en el minuto 92.

Precisamente, Salgado describió para un medio de comunicación el significado de este torneo para ellas.

“Es una alegría tremenda, no solamente por mí, sino por todas mis compañeras. Yo no había jugado en un equipo que estuviera tan comprometido física y mentalmente. Creo que las piernas no nos daban más y seguimos con todo el sacrificio que eso significa. Cada una de ellas se lo merece. Fue más que nada garra, pero el grupo en sí siempre estuvo unido”, expresó Salgado, quien anotó el segundo gol en un penal.