08-06-2023

Enami y su rol en estrategia del litio: "Nosotros sabemos que no sabemos de esta industria"

Una de las interrogantes que más se repitió entre los senadores de la comisión de Minería y Energía en la sesión que se llevó a cabo este miércoles, tiene que ver con las capacidades con las que contaría la Empresa Nacional de Minería (Enami) para que -junto con la Corporación Nacional del Cobre (Codelco)- el Estado entre de lleno en la industria del litio. Esto, en el marco de la estrategia anunciada por el Gobierno hacia fines de abril.

Dicha tarea se materializaría, en el caso de Enami, a través del proyecto Salares Altoandinos, iniciativa que considera la explotación de cinco depósitos en la zona de Siete Salares y que ya cuenta con una exploración básica. Sin embargo, en atención a la compleja situación financiera que enfrenta la empresa minera, y el desconocimiento que aseguran tener respecto de la producción del llamado oro blanco, es que su vicepresidente ejecutivo, Jaime Pérez de Arce, ha insistido en que la asociación con privados es fundamental. "En el caso de Enami, sí o sí nuestro modelo de desarrollo de la industria de litio es asociación público-privada. La Enami no tiene recursos para invertir en un proyecto de litio que tiene un alto riesgo, por lo tanto, todos los actores con los que hemos sostenido conversaciones buscan desarrollar proyectos con nosotros bajo esa condición", expuso Pérez de Arce ante la comisión este miércoles. En ese sentido, dijo que "es un buen negocio para la Enami, en el sentido de que permite darle sostenibilidad a lo que la Enami hace para el resto del sector minero, pero también la Enami lo entiende como parte de su rol de fomentar el desarrollo de una industria nueva para el país". "Aquí estamos haciendo minería donde hay vida, eso es desconocido para nosotros. Y, por lo tanto, nuestro modelo de asociaicón público-privada no es solo que el privado financie. Nosotros sabemos que no sabemos de esta industria, y por lo tanto, entendemos que tenemos que buscar socios que conozcan esta industria", afirmó.