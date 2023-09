ENAMORADOS

Opinión 01-09-2023

Carlos Cabezas Gálvez

Escritor, poeta y ensayista chileno







Me siento como el viento

con la libertad de brisas

que envuelven tu cuerpo,

sol y sombras que iluminan tus ojos

y que mi boca, mil veces te nombra.

Sonrisas que te llevan alegrías

que invaden valles y saltan

sobre olas en playas de fuego,

melodías que no son ecos,

sino mensajes

de mi alma enamorada.

Humedad de besos que

riegan tus deseos

en noches agitadas

por alcanzar estrellas.

Me siento capaz

de alcanzar la más bella

con pasiones de besos y caricias,

regalártela como mi más

preciado sueño de Quijote.

Soy lluvia y trueno

que estremecen tu pecho

donde tus latidos

me aprisionan

como un manso cordero.

Hoy desafío al mundo

a contarles mi alegría,

las montañas con sus

senderos remotos

y mis alas ilusionadas

me ayudan a transportarla

al mundo de los sueños

y abismos de los

deseos incumplidos.

Bajo cascadas de coloridos

pétalos de rosas revueltas

… porque soy viento

a merced de tu aliento

con la libertad de

besar tu cuerpo.

Todo me habla, me canta

me sonríe, me felicita

porque de ti, amada mía

¡Me he enamorado!

Sé que me estás esperando

enamorada en tus amados

atardeceres de este mundo

hermoso y cierto.