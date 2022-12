Nacional 20-12-2022

ENAP fue condenada a pagar tres millones a cada una de las 890 familias que la demandaron por malos olores en Hualpén

El Primer Juzgado Civil de Talcahuano determinó condenar a la Empresa Nacional del Petróleo (Enap) a pagar una indemnización de tres millones de pesos a cada una de las 890 familias que la demandaron por daño y perjuicio a su salud debido a episodios de malos olores registrados en la refinería de Hualpén desde el 2014 en adelante.

La sentencia se traduce en alrededor de tres mil millones de pesos que la estatal deberá pagar a los vecinos de las poblaciones Villa y Nueva El Triangulo, ubicadas al frente de la planta.

Pese al fallo favorable, desde la parte demandante indicaron que no quedaron conformes con el monto, por lo que apelarán exigiendo el pago de al menos 30 millones por familia.

Sobre el detalle de la sentencia, el abogado Adolfo Ortega, representante de las familias denunciantes, indicó que "se logró acreditar que una de las notas olfativas que se percibe es como de excremento animal".

"Entonces evidentemente que las personas que viven frente a la refinería, en estas dos juntas de vecinos, torna su vida insoportable porque no pueden desayunar, almorzar, vestirse, la ropa se impregna del olor, incluso la intimidad personal se pierde producto de que los olores tan fuertes, que producen náuseas, dolores de cabeza, vómito", puntualizó.

Desde Enap, en tanto, señalaron que al tratarse de un fallo de primera instancia, van a intentar revertir la sentencia recurriendo a una instancia judicial superior.

"Estamos revisándola, estudiándola, para efectos de determinar los eventuales recursos procesales que corresponda ejercer. No obstante de lo anterior, es importante señalar que este es un primer fallo de un proceso extenso, que eventualmente podría prolongarse en el tiempo", detalló Juan Pablo Muñoz, jefe del Departamento Jurídico de la ENAP en el Biobío.