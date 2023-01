Crónica 25-01-2023

ENCRUCIJADA



Carlos Cabezas Gálvez

Escritor, poeta y ensayista chileno







Coquimbo está a la deriva

como un barco que se aleja o que arriba.



En Coquimbo tuve un amor

que en su encrucijada se me extravió,

quedó varado en sus duelos de amores,

o me incentivó a buscar otros sueños.



Coquimbo ya no tiene nidos en sus árboles

sólo guairavos, yecos, pelícanos y gaviotas

que anidan entre sus frías rocas.



¡Ay morena! Ven a bailar conmigo

hasta que desaparezcan sus estrellas

y desnudos y sin fuerzas

en sus playas dormiremos

hasta que nos despierten los gritos

de colegiales y mariscadores.



Coquimbo tiene muchos amores

en sus callejuelas que abren y cierran

sus puertas en cuartos donde resuenan,

quejidos de barcos…

en peligros de naufragios.



Coquimbo tiene piratas de fantasías,

bucaneros, filibusteros o que se yo,

que buscan tesoros y sonrisas

entre niños y turistas.



Coquimbo tiene sus penas

que trata de borrar entre cumbias y rancheras.

¡Ay morena! Ven a bailar conmigo de nuevo

bajo titilantes y centelleantes estrellas

que recuerdan al mejor cuadro de van Gogh

en los espectaculares cielos nortinos,

nos embriagaremos de las alegrías

arrabaleras hasta que llegue el día.



Coquimbo no tiene nidos,

sólo gente alegre que vive sumida

a vivir momentos eternos

que sin salir o llegar de utópicos mares

sueña aventuras en rincones sin olvido.

¡Ay morena, acuérdate siempre de mí!



Coquimbo ya no tiene nidos,

pero si hombres valientes y mujeres de temple

dispuestos a dar su vida,

cuando las desgracias se presenten.

En Coquimbo tuve un amor

que, en su encrucijada, anclado le dejó,

Si realmente la amé o no.