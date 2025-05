Política 20-05-2025

Encuesta CADEM: 26% aprueba y 70% desaprueba la gestión del Presidente Gabriel Boric



La Encuesta CADEM, en la tercera semana de mayo, arrojó que un 26% (-1pto) aprueba la gestión del Presidente Gabriel Boric y 70% la desaprueba.

En materia económica, 25% cree que el principal problema que enfrenta Chile es el desempleo, 14pts más que en el mes de enero. Más atrás están el bajo crecimiento (21%), la inflación (20%) y la guerra comercial (11%). Además, el 66% cree que crecer al 2% es poco y el 51% piensa que la principal razón por la que el país no crece más es la delincuencia, el crimen organizado y el comercio ilegal, seguido por un sistema político ineficiente.

A su vez, el 75% piensa que Chile puede volver a crecer al 5% y el 72% siente que cuando la economía de Chile crece, su situación económica personal o familiar mejora.

Respecto del sondeo electoral presidencial, José Antonio Kast empata a Evelyn Matthei en intención de voto espontáneo (17%) y en los distintos escenarios de primera vuelta.

A Kast y Matthei les siguen Tohá con 10% (-2pts), Kaiser y Winter con 6%, Jara con 5% (+1pto), Parisi con 3% (-1pto) y Bachelet con 3% (+2pts). 3% menciona a otros y 30% no sabe o no responde.