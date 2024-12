Política 03-12-2024

Encuesta CADEM: 29% aprueba y 63% desaprueba la gestión del Presidente Gabriel Boric



La Encuesta CADEM, en la cuarta semana de noviembre, arroja que un 29% aprueba (+3pts) y 63% (-4pts) desaprueba la gestión del Presidente Gabriel Boric, cerrando el mes con un promedio de 28% (-1pto) de aprobación y 65% (+2pts) de desaprobación.

Los hitos considerados más positivos de este Gobierno son la Ley de 40 horas (41%), la Ley Karin (32%) y su actitud frente al fallecimiento del ex presidente Sebastián Piñera (20%). Mientras los hitos más negativos son su gestión en delincuencia (40%), el caso Monsalve (35%) y el asesinato de los tres carabineros en Cañete (26%).

En cuanto al escenario post elecciones, Evelyn Matthei se impone en todos los posibles escenarios de segunda vuelta presidencial. Supera a la ex presidenta Michelle Bachelet por 16pts (50% vs 34%), a Claudio Orrego por 22pts (53% vs 21%), a José Antonio Kast por 27pts (54% vs 27%) a Carolina Tohá por 36pts (59% vs 23%), a Tomás Vodanovic por 39pts (59% vs 20%), a Marco Enríquez Ominami por 39pts (60% vs 21%) y a Vlado Mirosevic por 46pts (62% vs 16%).

Respecto de la confianza en las instituciones, Metro es la institución con mayores niveles de confianza (84%, +2pts), seguida por las estaciones de servicio (67%, -3pts), supermercados (64%), las universidades (63%, -8pts).

En los últimos lugares están y las autopistas (31%), las isapres (26%, -1pto) y las AFPs (20%, -5pts).