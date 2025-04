Política 29-04-2025

Encuesta CADEM: 29% aprueba y 67% desaprueba la gestión del Presidente Gabriel Boric



En la cuarta semana de abril, la Encuesta CADEM arroja que un 29% (-3pts) aprueba y 67% (+4pts) desaprueba la gestión del Presidente Gabriel Boric. El Mandatario cierra el mes con 30% de aprobación promedio, siendo más alta entre los jóvenes de 18 a 34 años (39%), el segmento socioeconómico alto (35%) y los que se identifican con la izquierda (73%).

En cuanto a la muerte del Papa Francisco, 40% considera que fue la noticia más importante de la semana. Además, 55% tiene una imagen positiva o muy positiva de él y 34% afirma que durante su Pontificado mejoró su imagen de la Iglesia Católica y entre los católicos, esa cifra llega a 50%. Los temas en los que el Papa aportó más son el respeto a la diversidad sexual (54%), la lucha contra los abusos sexuales del clero (45%) y la participación de las mujeres en la Iglesia (39%).

Respecto a la elección presidencial de este año, un 36% (+8pts) de los consultados, cree que la próxima presidenta de Chile será Evelyn Matthei. Le siguen Kaiser (13%, -1pto), Kast (12%, -1pto), Tohá (8%, +3pts), Winter (2%, -1pto) y Jara (2%, -1pto). El 24% (-4pts) no sabe o no responde.

En preferencia presidencial espontánea, Matthei se mantiene en el primer lugar con 20% (+3pts), seguida por Kast con 12% (-1pto) y Kaiser con 11% (-1pto). Más atrás se ubican Tohá (6%), Winter (4%, +1pto), Jara (4%, -2pts), Bachelet (2%) Parisi (2%) y Mayne-Nicholls (1%). 4% menciona a “otros” y 35% no sabe o no responde.