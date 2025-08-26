Política 26-08-2025

Encuesta CADEM: 30% aprueba la gestión del Presidente Boric y 62% la desaprueba

En la cuarta semana de agosto, la encuesta CADEM señala que un 30% (-2pts) aprueba la gestión del Presidente Gabriel Boric y 62% (-4pts) la desaprueba.

Respecto de las elecciones presidenciales, entre los consultados un 38% cree que José Antonio Kast será el próximo Presidente de Chile, 10pts más que Jeannette Jara que llega al 28% (+3pts). 10% (+2pts) cree que será Evelyn Matthei, 10% (+3pts) que será Franco Parisi y 6% (+3pts) Johannes Kaiser.

Respecto a las propuestas presidenciales, cerrar las fronteras a la inmigración ilegal y la expulsión de los inmigrantes irregulares es considerada la más relevante para el pais (42%), junto con frenar el crimen organizado (36%).

El Partido Republicano (25%) lidera las preferencias de cara a las elecciones parlamentarias y es seguido de lejos por RN (15%), el PS (13%), la UDI (11%) y el Frente Amplio (11%). El 20% votaría por un candidato independiente.

Más atrás aparecen el Partido Nacional Libertario (10%), el PC (10%), el Partido de la Gente (9%), la DC (4%), el PPD (4%), Evópoli (4%), el Partido Social Cristiano (3%), Demócratas (3%), el Frente Regionalista Verde (2%), el Partido Humanista (2%) y Amarillos (1%).



