martes 26 de agosto del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
  • Agricultura
  • Crónica
  • Cultura
  • Deportes
  • Editorial
  • Nacional
  • Opinión
  • Policial
  • Política
  • Social
  • Ediciones Anteriores
  • Quienes Somos
    • Hoy
    Política 26-08-2025
    Encuesta CADEM: 30% aprueba la gestión del Presidente Boric y 62% la desaprueba
    Publicidad 12
    En la cuarta semana de agosto, la encuesta CADEM señala que un 30% (-2pts) aprueba la gestión del Presidente Gabriel Boric y 62% (-4pts) la desaprueba.
    Respecto de las elecciones presidenciales, entre los consultados un 38% cree que José Antonio Kast será el próximo Presidente de Chile, 10pts más que Jeannette Jara que llega al 28% (+3pts). 10% (+2pts) cree que será Evelyn Matthei, 10% (+3pts) que será Franco Parisi y 6% (+3pts) Johannes Kaiser.
    Respecto a las propuestas presidenciales, cerrar las fronteras a la inmigración ilegal y la expulsión de los inmigrantes irregulares es considerada la más relevante para el pais (42%), junto con frenar el crimen organizado (36%).
    El Partido Republicano (25%) lidera las preferencias de cara a las elecciones parlamentarias y es seguido de lejos por RN (15%), el PS (13%), la UDI (11%) y el Frente Amplio (11%). El 20% votaría por un candidato independiente.
    Más atrás aparecen el Partido Nacional Libertario (10%), el PC (10%), el Partido de la Gente (9%), la DC (4%), el PPD (4%), Evópoli (4%), el Partido Social Cristiano (3%), Demócratas (3%), el Frente Regionalista Verde (2%), el Partido Humanista (2%) y Amarillos (1%).

    Freddy Mora | Imprimir | 54

    Otras noticias

    María Isabel Beltrán Sánchez de Mesa de Cultura, Memoria y Derechos Humanos exige justicia ante casos de desaparición forzada
    María Isabel Beltrán Sánchez de Mesa de Cultura, Memoria y Derechos…
    Acuerdan cronograma de audiencias del proyecto que permite pedir asistencia médica para morir
    Acuerdan cronograma de audiencias del proyecto que permite pedir asistencia…
    Senadores proponen elevar a 21 años la edad mínima para comprar tabaco en Chile
    Senadores proponen elevar a 21 años la edad mínima para comprar tabaco…
    Gobernador y parlamentarios acuerdan citar al ministro de Energía para hacer frente a la crisis de infraestructura eléctrica en el Maule
    Gobernador y parlamentarios acuerdan citar al ministro de Energía para…
    UDI presentó a sus candidatos al Congreso por la Región del Maule
    UDI presentó a sus candidatos al Congreso por la Región del Maule
    Diario El Heraldo
    Yumbel 658 Linares Región del Maule
    diarioheraldo.linares@gmail.com - publicidad.elheraldo@gmail.com
    732210069 - 732214656
    Quienes Somos | Ediciones Anteriores | Link de Interés | Contacto
    Quienes SomosEdiciones AnterioresLink de InterésContacto
    Quedan todos los derechos reservados Diario El Heraldo © 2025 |
    Desarrolla Diario El Heraldo | Optimizado y disponible para