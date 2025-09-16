martes 16 de septiembre del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
    • Hoy
    Política 16-09-2025
    Encuesta CADEM: 31% aprueba la gestión del Presidente Gabriel Boric y 61% la desaprueba.
    Según la Encuesta CADEM, en la segunda semana de septiembre, 31% (-1pto) aprueba la gestión del Presidente Gabriel Boric y 61% (-2pts) la desaprueba.
    Respecto del sondeo post debate presidencial, Jeannette Jara (26%, -2pts) y José Antonio Kast (25%, -1pto) se mantienen empatados y Evelyn Matthei vuelve a subir 2 puntos a 18%.
    Más atrás les siguen Franco Parisi con 11%, Johannes Kaiser con 8%, Harold Mayne-Nicholls con 3% (+1pto), Marco Enríquez-Ominami con 1% y Eduardo Artés con 1%. El 7% no votaría, no sabe o no responde.
    Los candidatos con mayor visibilidad en redes sociales son Kast (74%), Jara (70%) y Matthei (67%), mientras que los que generan recuerdos más positivos en esas plataformas son Mayne-Nicholls (62%), Parisi (44%) y Kast (44%). En tanto, los que generan sentimientos más negativos son Jara (52%), Kaiser (50%) y también Kast (47%).
    Sobre los aspectos que más influyen en la elección, 31% cree que son los debates presidenciales, 21% lo que aparece en las redes sociales, 13% lo que aparece en la televisión, noticiarios y matinales, 8% la información de los diarios y plataformas digitales, 9% la opinión de familiares, amigos compañeros, 5% las encuestas, 3% la franja electoral y 1% lo que se dice en la radio.
    Freddy Mora

