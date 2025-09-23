Política 23-09-2025

Encuesta CADEM: 31% aprueba la gestión del Presidente Gabriel Boric y 61% la desaprueba.



En la tercera semana de septiembre, la Encuesta CADEM arroja que un 31% aprueba la gestión del Presidente Gabriel Boric y 61% la desaprueba, sin cambios respecto a la semana anterior.

Respecto de la elección presidencial, Jeannette Jara lidera la primera vuelta con 26% y es seguida por José Antonio Kast con 24%, que ha retrocedido 6 puntos en los últimos 2 meses.

Les siguen Evelyn Matthei con 16% (-2pts), Franco Parisi con 11%, Johannes Kaiser con 9% (+1pto), Harold Mayne-Nicholls con 5% (+2pts), Marco Enríquez-Ominami con 1% y Eduardo Artés con 1%. El 7% no votaría, no sabe o no responde.

Además, 25% dice que tiene decidido votar por Jara, 9pts menos que en la primera semana de agosto, 24% (-8pts) por Kast y 17% por Matthei. Mientras 60% dice que no votaría por la candidata oficialista, 50% (-1pto) por el abanderado republicano y 41% (-18pts) por la representante de Chile Vamos, el nivel de rechazo más bajo de todos los postulantes al sillón presidencial.

En cuanto a los slogans de campaña, sin asociar al candidato el que más gusta es el de Mayne-Nicholls, Devolverle el alma a Chile con 18% aunque el NS/NR llega a 28%. Cuando se nombra al candidato lideran el de Jara Un Chile que cumple con 22% y de Kast, La fuerza del cambio con 19%.

