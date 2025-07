Política 22-07-2025

Encuesta CADEM: 31% aprueba la gestión del Presidente Gabriel Boric y 62% lo desaprueba

En la tercera semana de julio, según la Encuesta CADEM, un 31% (-7pts) aprueba la gestión del Presidente Gabriel Boric y 62% (+7pts) la desaprueba.

Respecto a la futura elección presidencial, Jeannette Jara (27% -2pts) y José Antonio Kast (27%) se mantienen empatados en primera vuelta y Evelyn Matthei sigue tercera (14%).

Más atrás se encuentran Franco Parisi con 9% (+1pto), Johannes Kaiser con 8% (+2pts), Harold Mayne-Nicholls con 2%, Marco Enríquez-Ominami con 1% (-3pts) y Eduardo Artés con 1% (+1pto). El 11% no votaría, no sabe o no responde.

En intención de voto espontáneo, Jara cae 4pts a 24%, Kast baja 2pts a 21% y Matthei sube 3pts a 12%. Luego se ubican Parisi (8%, +1pto), Kaiser (8%, +3pts), Enríquez-Ominami (1%) y Mayne-Nicholls (1%). 1% menciona a otros y 24% no sabe o no responde.

En evaluación de figuras políticas, Tomás Vodanovic continúa en el primer lugar con 68% (+3pts) de imagen positiva, seguido por Michelle Bachelet (57%) y Paula Daza, la nueva vocera de Matthei (52%). José Antonio Kast alcanza 47% (+2pts), Matthei 44% (+2pts), Jara cae 8pts a 40%, pero su nivel de conocimiento aumenta 12pts a 92%, Kaiser llega a 36% (+3pts) y Parisi a 35% (+1pto). La imagen positiva de Claudio Orrego retrocede 15pts a 31%, su nivel más bajo registrado en esta encuesta.

Por su parte, el 69% cree que el voto obligatorio debiera ser con multa y 86% opina que la sanción debería ser para todos. Además, 54% considera que el voto de los extranjeros no favorece a ningún sector en particular, 29% piensa que favorece a la derecha y 13%, a la izquierda.