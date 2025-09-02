martes 02 de septiembre del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
    • Hoy
    Política 02-09-2025
    Encuesta CADEM: 31% aprueba la gestión del Presidente Gabriel Boric y 63% la desaprueba
    La Encuesta CADEM, correspondiente a la quinta semana de agosto, arroja que un 31% (+1pto) aprueba la gestión del Presidente Gabriel Boric y 63% (+1pto) la desaprueba. Además, 56% opina que el país retrocedió respecto al gobierno anterior, frente a 25% que cree que avanzó y 16% que está igual. Las áreas peor evaluadas son la delincuencia y el crimen organizado (75%), inmigración (71%) y empleo (64%).
    Respecto de las elecciones presidenciales, según este sondeo y en escenario de primera vuelta, José Antonio Kast alcanza el 27% (-1pto), seguido, en un empate estadístico, por Jeannette Jara con 26% (-1pto). Evelyn Matthei se mantiene tercera con 14% y Franco Parisi cuarto con 11%. Más atrás están Johannes Kaiser con 8% (+1pto), Marco Enríquez-Ominami con 3% (+2pts), Harold Mayne-Nicholls con 2% y Eduardo Artés con 0% (-1pto). El 9% no votaría, no sabe o no responde.
    La capacidad para enfrentar la delincuencia y el narcotráfico (43%, capacidad para resolver los problemas del país y gestionar crisis (37%), capacidad para hacer crecer la economía y generar empleo (30%) y capacidad para hacer cambios sociales en educación, salud, pensiones y vivienda (28%) son considerados los atributos más relevantes para ser Presidente de la República. En último lugar están: trabajar en terreno (2%), ser carismático (2%) y ser tolerante frente a la diversidad (1%).
    Freddy Mora

