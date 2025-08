Política 05-08-2025

Encuesta CADEM: 32% aprueba la gestión del Presidente Gabriel Boric y 66% la desaprueba.



Según la Encuesta CADEM, en la primera semana de agosto, 32% (-1pto) aprueba la gestión del Presidente Gabriel Boric y 66% (+9pts) la desaprueba.

En cuanto al sondeo presidencial, indica que Evelyn Matthei cae al cuarto lugar (11% -3pts) en escenario de primera vuelta y es superada por Jeannette Jara (31% +4pts), José Antonio Kast (29% -1pt) y Franco Parisi (12% +1pt).

Más atrás siguen Johannes Kaiser (6% +1pto), Harold Mayne-Nicholls (1% -1pto), Marco Enríquez-Ominami (1%) y Eduardo Artés con (0% -1pto). El 9% no votaría, no sabe o no responde.

En segunda vuelta, Kast superaría a Jara por 12pts (49% vs 37%) y Matthei por 5pts (42% vs 37%). Parisi empataría (38% vs 38%) y Kaiser perdería por 7pts (39% vs 32%).

Sobre las campañas y redes sociales, 93% usa con frecuencia WhatsApp, 69% YouTube, 69% Facebook, 60% Instagram, 52% TikTok, 19% Twitter/X y 16% LinkedIn.

57% cree que el uso de cuentas falsas por parte de los candidatos presidenciales es algo bastante común, 20% que es algo común y 19% que es poco o nada común.