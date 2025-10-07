martes 07 de octubre del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
    • Hoy
    Política 07-10-2025
    Encuesta CADEM: 33% aprueba la gestión del Presidente Gabriel Boric y 63% lo desaprueba
    En la primera semana de octubre, según la Encuesta CADEM; 33% (-1pto) aprueba la gestión del Presidente Gabriel Boric y 63% (+2pts) lo desaprueba.
    El anuncio de la Ley de Presupuesto 2026 alcanzó 61% de visibilidad y 34% de evaluación positiva. 88% está de acuerdo con que tenga foco en salud, pensiones, vivienda y seguridad, 48% con que el gasto público crezca 1,7% para 2026 y 54% está en desacuerdo con que se eliminen 600 millones de dólares que serían de libre disposición para que el próximo gobierno pueda financiar sus proyectos.
    Por último, 46% considera poco o nada probable que el Estado pueda recortar 6 mil millones de dólares del gasto que tiene actualmente y si eso ocurriera, 55% cree que es muy probable que los beneficios sociales se vean afectados.
    Respecto de la elección presidencial, Jeannette Jara sigue liderando la primera vuelta con 27% (+1pto), seguida por José Antonio Kast con 23%. Más atrás les siguen Evelyn Matthei con 15% (-2pts), Johannes Kaiser con 11%, Franco Parisi con 10% (+1pto), Harold Mayne-Nicholls con 4% (-1pto), Marco Enríquez-Ominami con 1% y Eduardo Artés con 0%. El 9% no votaría, no sabe o no responde.
    Freddy Mora

