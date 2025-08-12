Hoy
martes 12 de agosto del 2025
Política 12-08-2025
Encuesta CADEM: 35% aprueba la gestión del Presidente Gabriel Boric y 62% lo desaprueba.
Le encuesta CADEM, de la segunda semana de agosto, arrojó que un 35% (+3pts) aprueba la gestión del Presidente Gabriel Boric y 62% (-4pts) lo desaprueba.
En evaluación de instituciones, Bomberos (99%), la PDI (79%, +6pts) y Carabineros (77%, +5pts) son las mejores evaluadas, mientras los partidos políticos siguen siendo los peor evaluados con 15% de aprobación. La Armada (73%, -10pts), la Fuerza Aérea (68%, -11pts), el Ejército (66%, -10pts) y Gendarmería (51%, -13pts) registran las caídas más significativas.
Respecto de la elección presidencial, José Antonio Kast lidera en primera vuelta con 28% (-1pto), Jeannette Jara cae a 26% (-5pts) y Evelyn Matthei vuelve al tercer lugar con 16% (+5pts).
Después se ubican Franco Parisi con 12%, Johannes Kaiser con 5% (-1pto), Marco Enríquez-Ominami con 2% (+1pto), Harold Mayne-Nicholls con 1%, y Eduardo Artés con 0%. El 10% no votaría, no sabe o no responde.
En cuanto a expectativa presidencial, 39% (+8pts) cree que Kast será el próximo presidente de Chile, 25% (-1pto) piensa que será Jara, 8% (-4pts) que será Matthei, 7% (-2pts) que será Parisi y 3% (-1pto) que será Kaiser.
