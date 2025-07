Política 08-07-2025

Encuesta CADEM: 36% aprueba y 56% desaprueba gestión de Presidente Gabriel Boric



Según la Encuesta CADEM, en la primera semana de julio, 36% (+4pts) aprueba la gestión del Presidente Gabriel Boric, el nivel más alto desde agosto del 2024, y 56% (-5pts) la desaprueba.

Respecto de las proyecciones de la elección de noviembre de este año, Jeannette Jara (26%) lidera por primera vez en este sondeo la carrera presidencial, seguida de cerca por José Antonio Kast (22%). En el tercer lugar aparece Evelyn Matthei con 18%, perdiendo 5pts en comparación a junio. Más atrás les siguen Franco Parisi con 10%, Johannes Kaiser con 6%, Harold Manye Nicholls con 5%, Marco Enríquez Ominami con 2% y Eduardo Artés con 1%. El 10% no votaría, no sabe o no responde.

Si Kaiser no llegara a una primera vuelta, José Antonio Kast pasaría al primer lugar con 27% (+5pts). Jara se mantendría en 26% y Matthei en 17%.

En intención de voto espontáneo, Jeannete Jara sube 10pts a 26% y es seguida por José Antonio Kast con 22% (-2pts) y Evelyn Matthei con 12% (+2pts). Más atrás se ubican Parisi (6%, -4pts), Kaiser (5%, +1pto) y Enríquez-Ominami (1%). 2% menciona a otros y 26% no sabe o no responde.

En otras temáticas, los chilenos le ponen nota 4,1 al sistema económico, 3,1 al sistema político y 2,9 al sistema judicial. Además, 69% considera muy importante avanzar en una reforma al sistema político, 5pts menos que en octubre de 2024.

Las reformas consideradas más importantes reducir la cantidad de parlamentarios (41%, -2pts), ampliar la participación ciudadana (17%, +5pts) y limitar la excesiva cantidad de partidos políticos (14%, -9pts).