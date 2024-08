Política 20-08-2024

Encuesta CADEM: 37% aprueba y 56% desaprueba gestión del Presidente Gabriel Boric



En la tercera semana de agosto, 37% aprueba y 56 desaprueba la gestión del Presidente Gabriel Boric, sin cambios significativos respecto del periodo anterior.

En otras materias y respecto de las elecciones de octubre de este año, 36% votaría por un candidato que apoye al gobierno del Presidente Boric y el 51% por uno de oposición. El 13% no sabe o no responde.

El 84% (-2pts) declara que tiene totalmente decidido ir a votar, resultado que no varía considerando la multa de 33 mil pesos.

En cuanto a la preferencia por partidos, 17% votaría por un candidato del Partido Republicano; 14% por uno del PS, PPD o DC; 10% por uno de la UDI, RN o Evópoli; 7% por uno del PC; 5% por uno del Frente Amplio; 3% por uno del Partido Social Cristiano; 2% por uno del PDG y 2% por uno de Demócratas-Amarillos. 20% elegiría un candidato independiente y 15% no sabe o no responde.