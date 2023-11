Política 28-11-2023

Encuesta CADEM: opción “a favor” en 38% y “en contra” en 46% de cara al Plebiscito Constitucional



Según la Encuesta CADEM, de la penúltima semana de noviembre, la opción a favor llegó al 38%, mientras que el en contra está en 46%, de cara al Plebiscito Constitucional del próximo 17 de diciembre.

Por su parte, el 16% aún se mantiene indeciso. Entre ellos, 24% probablemente votaría a favor, 17% probablemente votaría en contra, 15% probablemente no iría a votar y 44% no sabe o no responde.

En tanto, 51% dice que ha visto la franja electoral, 14pts menos que la franja del plebiscito del 4 de septiembre del año pasado. La franja del a favor es evaluada con nota 4,3 mientras que la del en contra obtiene un 3,8.

En la cuarta semana de noviembre 30% aprueba y 65% desaprueba la gestión del Presidente Gabriel Boric.

Finalmente, respecto de las instituciones, la mejor evaluada es Bomberos (98%, -1pto), seguida por la PDI (83%, +3pts), Carabineros (77%, +2pts). En los últimos lugares se encuentran, los Tribunales de Justicia (28%, -1pto), la ANFP (23%, +13pts), el Congreso (21%) y los partidos políticos (15%).