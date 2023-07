Opinión 04-07-2023

ENCUESTA CADEM: PRESIDENTE BORIC CON 28% DE APROBACIÓN Y 67% DE DESAPROBACIÓN.

Según la encuesta CADEM, correspondiente a la última semana de junio, un 28% aprueba y 67% desaprueba la gestión del Presidente Gabriel Boric, sin cambios significativos.

En otro tema, 46% aprueba y 48% desaprueba la forma en que el Gobierno está enfrentando la emergencia producida por las fuertes lluvias en la zona centro-sur del país. En este contexto, 52% está de acuerdo con que el Gobierno ha acompañado a las familias afectadas, pero 55% no cree que haya tomado las decisiones de forma oportuna y adecuada para enfrentar la emergencia.

Además, 50% piensa que el Ejecutivo ha dispuesto de todos los recursos disponibles para ayudar a los afectados y 46% cree que no lo ha hecho.

Respecto del proceso constitucional, un 30% dice que aprobaría en las elecciones de diciembre y 54% que rechazaría. 16% no sabe o no responde.

La desconfianza en el rol de los expertos llega a 56%, mientras que la desconfianza en que el nuevo Consejo Constitucional logrará proponerle a Chile una Constitución que sea votada a favor alcanza el 55%.

Respecto a la confianza en los consejeros electos, los representantes del Partido Republicano marcan un 44%, los de Chile Vamos llegan a 34% y los representantes del Frente Amplio, PC y PS, a 30%.