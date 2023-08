Política 29-08-2023

Encuesta CADEM: Presidente Boric con 28% de aprobación y 67% de desaprobación



La Encuesta CADEM, correspondiente a la cuarta semana de agosto, arroja que un 28% (+1pto) aprueba y 67% (-2pts) desaprueba la labor del Presidente de la República, Gabriel Boric, sin cambios significativos respecto de la medición anterior.

Respecto al Plebiscito de salida del nuevo proceso para la redacción de una nueva Constitución, 24% votaría a favor, 56% votaría en contra y 20% no sabe o no responde.

En ese contexto, 61% no cree que el Consejo Constitucional logrará proponerle a Chile una Constitución que sea votada a favor.

Para las personas que se autodefinen “de derecha”, las principales razones para votar en contra son la preferencia por la constitución actual (34%), como rechazo al Gobierno (18%) y la falta de información (14%). En cambio, para quienes se describen “de izquierda”, las principales razones son la desconfianza hacia los expertos y que no fueron elegidos (46%), porque no están los temas que le interesan (26%) y la mala imagen que tienen de los consejeros del Partido Republicano (18%).

33% aprueba la gestión del Gobierno frente a la crisis por el sistema frontal y sólo 31% cree que actuó de forma oportuna.

La institución mejor evaluada en esta crisis es Bomberos, con 99% de aprobación, seguida por Carabineros con 89%. Luego aparecen las Fuerzas Armadas (73%), los alcaldes de las comunas afectadas (61%) y los medios de comunicación (52%). Senapred registra un 48% de aprobación y el Presidente Boric, 35%.