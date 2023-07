Política 11-07-2023

Encuesta CADEM: Presidente Boric con 29% de aprobación y 64% de desaprobación.

La encuesta CADEM, correspondiente a la primera semana de julio, arrojó que un 29% (+1pto) aprueba y 64% (-3pts) desaprueba la gestión del Presidente Gabriel Boric, sin cambios significativos respecto de las semanas anteriores.

Respecto del Proceso Constitucional, un 25% (-5pts) dice que aprobaría en las elecciones de diciembre y 55% (+1pto) que rechazaría. 20% (+4pts) no sabe o no responde.

La desconfianza en el rol de los expertos llega a 60% (+4pts), mientras que la desconfianza en que el nuevo Consejo Constitucional logrará proponerle a Chile una Constitución que sea votada a favor alcanza el 63% (+8pts).

En el mismo periodo, 73% supo o escuchó hablar del caso Democracia Viva, 18pts más que la semana pasada. Al ministro Jackson lo siguen con 44% los involucrados directos, el ex seremi de Vivienda de Antofagasta y el presidente de la fundación. Más lejos aparecen el Presidente Boric (32%) y la diputada Catalina Pérez (28%).

91% cree que lo ocurrido con Democracia Viva es un caso de corrupción y 86% piensa que es una práctica generalizada y no un hecho aislado, representando alzas de 5 y 17 puntos respectivamente.