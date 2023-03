Política 28-03-2023

Encuesta CADEM: Presidente Boric con 30% de aprobación y 65% de desaprobación

En la cuarta semana de marzo, la encuesta CADEM arrojó que un 30% aprueba y 65% desaprueba la gestión del Presidente Gabriel Boric.

En otras materias, un 68% de los consultados supo que el Tribunal Constitucional desestimó el requerimiento presentado por la oposición para revisar los indultos, mientras que el 71% se mantiene en desacuerdo con la decisión presidencial. Además, 59% cree que el Presidente Boric sí tenía a la vista todos los antecedentes penales de quienes fueron indultados.

Por su parte, a seis semanas de las elecciones de consejeros constitucionales, 48% no sabe que se celebrarán los comicios, 88% no conoce a los candidatos de su región y 70% no tiene interés en las noticias relacionadas con el tema, 28pts más que en febrero. En ese escenario, 44% dice hoy que votaría en contra de la propuesta constitucional frente al 34% que la aprobaría. 22% no manifiesta opinión.

Sobre la reforma de pensiones 52% sabe poco o nada de ella y 43% dice estar en desacuerdo. En cuanto a la administración de los fondos, 79% prefiere que las personas puedan elegir si quieren una institución estatal o una AFP.

Finalmente, un 82% se manifestó de acuerdo con la iniciativa del alcalde Rodolfo Carter de derribar las casas de narcotraficantes.