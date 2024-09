Política 03-09-2024

Encuesta CADEM: Presidente Boric con 35% de aprobación y 56% de desaprobación

En la quinta semana de agosto, la encuesta CADEM señala que un 35% aprueba y 56% desaprueba la gestión del Presidente Gabriel Boric. La aprobación cierra agosto en 36%, el nivel más alto desde septiembre del 2022, mes del plebiscito de salida.

En otras materias, respecto del poder judicial, sólo el 10% lo evalúa positivamente y el 77% piensa que no asegura igualdad ante la ley.

Además, al 82% no le genera confianza, el 74% no cree que sus procedimientos son claros y transparentes, 73% tampoco cree que es eficiente, 65% no la considera una institución moderna, 65% no diría que es imparcial y 59% no cree que sea completamente autónomo.

El 49% responsabiliza a los jueces de que la justicia no funcione como se esperaría, 44% a las leyes, 37% al gobierno y 36% a la fiscalía y fiscales.

74% conoce o ha oído hablar del Caso Audios y 86% supo que el abogado Luis Hermosilla quedó en prisión preventiva, siendo la principal noticia de la semana para el 53%. A su vez, el 85% opina que fue una medida correcta y justa.

Ahora bien, el 84% piensa que el comportamiento del abogado Hermosilla no es un hecho aislado sino que es una práctica frecuente entre los abogados.