Política 07-03-2023

Encuesta CADEM: Presidente Boric con 35% de aprobación y 60% de desaprobación



Según la Encuesta CADEM, correspondiente a la primera semana de marzo, un 35% (+3pts) aprueba y 60% (-1pto) desaprueba la gestión del Presidente Gabriel Boric.

En relación a su gabinete, 14 de los 26 miembros evaluados no superan el 40% de conocimiento. Los más conocidos son Camila Vallejo (90%), Carolina Tohá (85%) y Giorgio Jackson (83%). En tanto, Luis Cordero, Juan Carlos García, Javiera Toro, Marcela Hernando, Julieta Brodsky, Alexandra Benado, Diego Pardow y Silvia Díaz no superan el 30%.

Los mejor evaluados del equipo de gobierno son Ximena Aguilera (64%, +2pts), Manuel Monsalve (59%, -2pts), Carolina Tohá (59% +2pts) y Mario Marcel (58%, -4pts). En el otro extremo se ubican Nicolás Grau (48%, +6pts), Camila Vallejo (47%, +3pts), Antonia Urrejola (46%, +7pts) y Giorgio Jackson (35%, -3pts).

Los ministros Tohá (26%) y Marcel (23%) son percibidos como los más influyentes del gabinete, seguidos por Camila Vallejo (18%).

Sobre el despliegue de militares en la zona norte del país, 96% está de acuerdo con que puedan hacer control de identidad y detener a personas que entren o salgan por pasos fronterizos no habilitados.