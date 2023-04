Política 18-04-2023

ENCUESTA CADEM: PRESIDENTE BORIC CON DE APROBACIÓN Y DE DESAPROBACIÓN



La encuesta CADEM, correspondiente a la segunda semana de abril, indica que un 30% aprueba y 64% desaprueba la gestión del Presidente Gabriel Boric, sin cambios con respecto a la semana pasada.

Respecto de otras materias, la titular del Trabajo, Jeannette Jara, se instala dentro de los tres ministros mejor evaluados del Gabinete con 57% de aprobación, tras sacar adelante la ley que reduce la jornada laboral a 40 horas que cuenta con un 71% de respaldo. Mientras que la aprobación de la ministra del Interior Carolina Tohá cae en abril 17pts, de 59% a 42%.

Según los encuestados, en cuanto a la delincuencia, 85% considera que ha aumentado en el último año y 91% cree que es más violenta. 60% lo atribuye al ingreso de delincuentes desde el extranjero, 48% a que Carabineros no tiene las atribuciones ni la preparación necesaria para combatir la delincuencia y 35% a las bajas penas. En ese contexto, 74% está de acuerdo con la creación de un nuevo Ministerio de Seguridad y 72% con la aprobación de la Ley Naín-Retamal que busca fortalecer y resguardar la función policial.

Por último, el 43% declara haber visto la franja electoral para la elección del Consejo Constitucional y a 41% no le ha gustado ninguna, no sabe o no responde.