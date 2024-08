Política 13-08-2024

Encuesta CADEM: Presidente Gabriel Boric con 37% de aprobación y 55% de desaprobación



Según la Encuesta CADEM, correspondiente a la segunda semana de agosto, un 37% aprueba (+2pts) y 55% (-2pts) desaprueba la gestión del Presidente Gabriel Boric. Sin considerar la cuenta pública del 2023, este es el mejor desempeño del Primer Mandatario desde septiembre del 2022, fecha previa al plebiscito de salida.

Respecto de otros temas, en cuanto a la luz, el 55% considera que el principal responsable de lo ocurrido son las empresas de electricidad y entre aquellos que se les cortó la luz en la Región Metropolitana (48%), el 72% declara que le afectó mucho o bastante su calidad de vida. En ese sentido, 75% evalúa negativamente el desempeño de Enel y el 63% cree que se justifica la caducidad de su concesión.

42% dice que se le cortó totalmente la luz, producto de las lluvias y fuertes vientos en la zona centro y sur del país. De ellos, 48% son de la Región Metropolitana y 39% de regiones. A 50% no se le cortó y 8% tiene luz, pero con problemas de voltaje.

Entre quienes se les cortó totalmente la luz, 54% estuvo 1 o 2 días sin el suministro, 25% entre 3 y 4 días,12% entre 5 o 6 días y 8% todavía no tiene luz.

62% dice que el corte le afectó mucho su rutina y calidad de vida, 25% poco o nada y 13% algo.

57% de los afectados afirma que intentó contactar a la compañía de electricidad. De ellos, a 34% no le respondieron, a 28% le contestaron, pero no le dieron solución, a 26% le contestaron y le dieron solución y 12% sólo se pudo comunicar a través de un WhatsApp.