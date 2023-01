Nacional 31-01-2023

Encuesta: Casi la mitad de las personas califica de _mala_ la educación sexual en etapa escolar y un 10% dice que no recibió

La ministra de la Mujer, Antonia Orellana, junto a la directora de la Corporación Humanas, Mariela Infante, presentaron este lunes los resultados de la encuesta telefónica que se realizó entre el 24 octubre y el 11 de noviembre del 2022, y que trata sobre derechos sexuales y reproductivos. La encuesta abordó diversos aspectos. Algunos de ellos, por ejemplo, apuntan al acceso a la salud, la educación sexual, los métodos anticonceptivos, etc.



Al respecto, la secretaria de Estado sostuvo que "aquí se desprenden varios desafíos y uno de los más importantes tiene que ver precisamente con terminar el proceso de discusión a nivel de las comunidades educativas respecto a la ley de afectividad y educación sexual integral para poder iniciar su trámite; ese es un trabajo que lidera el ministro (Marco Antonio) Ávila, y en el que nosotras apoyamos a través del enfoque de transversalización". De hecho según el sondeo, una mayoría de los encuestados desaprueba la formación que recibió en la escuela, colegio o liceo. Mientras un 22,7% reconoce que la educación sexual fue "muy mala", un 23,4% considera que fue "mala" y un 9,7% dice que "no recibió". A su vez, un 24,1% señala que fue "ni mala ni buena", un 17,5% "buena" y solo un 2,5% "muy buena". Por otro lado, la mayoría está de acuerdo o muy de acuerdo (94,1%) con que debería crearse una ley que garantice educación sexual integral para todos los niveles de educación. Respecto a la consulta de si la persona ha sentido alguna vez que se han vulnerado sus derechos sexuales y reproductivos, un 23,7% admite que "sí" y un 76,3% que "no". Otro dato que reveló la encuesta tiene relación con el aborto. Un 58,3% está "muy de acuerdo" con que las instituciones de salud debiesen garantizar la realización de abortos, por las tres causales (riesgo de vida, inviabilidad fetal o caso de violación). Cabe mencionar que la muestra fue de 1.132 mujeres (52,12%) y hombres (47,88%). Además, fue representativa a nivel nacional y por macrozonas (norte, centro, sur, RM).